Baseball Godo sfida i Lupi di Firenze: obiettivo playoff e serie A Gold 2026

Il diamante di Godo ospita oggi (ore 15 e 20) la sfida tra i Goti e i Lupi di Firenze, formazione ancora in lizza per uno dei primi due posti che valgono l’accesso ai playoff, nella speranza poi di vincere e accedere direttamente alla serie A Gold 2026.

Il Baseball Godo, di contro, non può più raggiungere le posizioni che valgono la post season per il titolo ma dovrà essere preparato comunque al meglio per gestire la prosecuzione del campionato con la poule retrocessione, per evitare i patemi dello scorso anno, con la salvezza raggiunta proprio in extremis, all’ultimo atto dell’annata. Dunque motivazioni sostanzialmente diverse, anche perché il primo posto nel gruppo consente di affrontare negli ottavi dei playoff la quinta classificata del girone A – potrebbe essere Nettuno, oppure Macerata, difficilmente Bologna – dunque un avversario più malleabile.

Tornando, invece, alla doppia sfida odierna, all’andata la squadra ravennate aveva iniziato bene la contesa, poi l’infortunio di Bonilla complicò decisamente le cose. "La Fiorentina è un’ottima squadra – dice il manager dei Goti, Daniel Fuzzi – purtroppo l’infortunio di Bonilla ci rese la vita più difficile, in quella gara ma anche nel resto della stagione. Adesso è arrivato il momento di non guardare più la classifica ma di pensare ad una partita alla volta. Guardo soltanto a casa nostra e penso anche di cambiare la formazione. Ma deciderò all’ultimo momento. Ci sarà Monari, forse come pinch hitter, per Bonilla invece ne riparleremo nel secondo girone". Lanciatori partenti, i soliti: Galeotti, nella gara riservata ai pitcher di formazione italiana, e Abel Campos. Nel corso della giornata saranno presenti al ’Casadio’ i ragazzi della Cooperativa Sociale La Pieve.

Ecco il programma della serie A, girone E (8ª giornata, ore 15 e ore 20): Godo-Fiorentina, Modena-New Rimini. Domani (ore 11 e ore 15): Athletics Bologna-Torre Pedrera. Classifica: Athletics Bologna (10-4) .714; Fiorentina (8-4) .667; Modena (7-5) .583; New Rimini (5-6) .455; Godo (4-9) .308; Torre Pedrera (3-9) .250.

u.b.