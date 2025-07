Baseball, i due giovani ’pellerossa’ parteciperanno oggi a un evento con la leggenda della Major League. Menarini-Gangbo, orgoglio Redskins. Saranno a lezione da Joe Urso

Nonostante una gara sottotono, i Redskins hanno battuto il Ravenna, l’ultima della classe, col punteggio di 14-9 e nel prossimo appuntamento, in programma domenica alle 15, andranno nella tana dei Toselli-Yankees, ex Athletics Bologna, appaiati al primo posto del girone G del campionato di serie C.

Intanto i campionati del settore giovanile sono agli sgoccioli prima che si disputino le finali con gli under 15 dei Redskins assoluti protagonisti. Per Giacomo Menarini e Justin Gangbo non finisce qui perchè prenderanno parte allo showcase di oggi, patrocinato dalla Iabf e proposto da Gilberto Gerali, Supervisore sviluppo del talento delle squadre nazionali di baseball. L’appuntamento si terrà al centro sportivo Calzolari, a Casteldebole (Bologna) e vedrà la partecipazione straordinaria di Joe Urso, head coach della Tampa University e Sam Militello, pitching coach ed ex giocatore della Major League. Esaurito questo impegno i due giovani ’pellerossa’ prenderanno parte al Mlb Italian Edge Camp. Questo evento, con i migliori prospetti di interesse nazionale under 15, avrà tecnici e coach della Mlb e della Fibs, si svolgerà sui diamanti di Ronchi dei Legionari, Trieste e Staranzano dall’8 all’11 luglio.

Sempre sulla breccia Justin Gangbo che, passati i tryouts a Cupramontana dal 17al 19-giugno, si colorerà di azzurro agli Europei under 15 che si giocheranno dal 15 al 19 luglio sui campi di Villa Opicina e Prosecco, a Trieste. L’Italia è inserita nel girone B con Repubblica Ceca, Ungheria e Gran Bretagna. Questa manifestazione non assegnerà solo il titolo europeo ma sarà anche utile per qualificarsi alla Coppa del Mondo di categoria.

m.m.