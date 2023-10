Baseball. Il Bbc Grosseto sceglie il manager. Ora gli acquisti

Dopo l’ennesimo tentativo di unire le forze per costruire un’unica realtà cittadina di batti e corri (anche questo andata a vuoto), il Bbc Grosseto sta definendo in questi giorni lo staff tecnico dopo l’addio di Jairo Ramos. Smentite le voci che vorrebbero Alberto D’Auria alla guida della squadra, la società biancorossa punterà su uno staff di ex giocatori biancorossi che hanno deciso di rimettersi in gioco. Solo dopo l’annuncio del nuovo manager, la società inizierà ad annunciare i nuovi innesti che già da qualche settimana fanno parte della storica squadra della città. Accordi che prevedono anche l’ingaggio di almeno due giovani del Bsc Grosseto, di altri ragazzi nell’orbita della nazionale Under 23 e soprattutto la conferma del blocco degli stranieri dell’anno scorso. In arrivo anche un lanciatore straniero e un catcher comunitario molto forti.