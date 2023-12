BASEBALL. Il Bbc ha scelto. Junior Oberto è il nuovo manager

ll Bbc Spirulina Becagli Grosseto annuncia il suo nuovo allenatore. "Il Bbc – si legge in una nota – è lieto di comunicare che il nuovo manager della formazione che nel 2024 difenderà i colori biancorossi nel girone Elite della serie A di baseball è Orlando Junior Oberto. Oberto prende il posto di Jairo Ramos Gizzi che aveva guidato la squadra nelle ultime quattro stagioni e a cui vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della carriera". Oberto, 43 anni, una delle glorie del baseball grossetano, autore di uno dei quattro Perfect Game della storia del Bbc, sarà presentato a stampa e appassionati nella mattina di martedì 5 alle 11,30 nella sala "Fabrizio Masini" dello stadio Jannella.