Baseball, Infante e Guevara promossi nell’Italia Elite

Magic moment per baseball modenese sempre più ad alti livelli. Dopo la vittoria negli Europei softball, attore principale la stella internazionale modenese Erika Piancastelli, due gioielli Paganelli Modena serie A, il pitcher Infante Junior, l’esterno Guevara Jhorjan nazionali della under 23 (nella foto), sono promossi nella Italia Elite, massima espressione baseball nazionale, per prossimi Europei.

Del nuovo Coach degli azzurri, Francisco Cervelli, con esperienza mondiale da catcher professionista, si è calato nella nuova gestione delle nazionali, con un curriculum stellare, 730 presenze major league, con la prestigiosa maglia degli New York Yankees, ha vinto world Series 2008, venezuelano naturalizzato italiano, ha chiuso la carriera con media 268 mb, 275 punti battuti casa, record di soli 57 errori su 5679 match. Obiettivo ambizioso coach Cervelli, rilancio della nazionale azzurra con tanti giovani prospetti Italiani, vedi Infante e Guevara, come mai in passato.

Il programma vede la Nazionale in campo, nella prima fase Europei a Novara, contro la Svizzera sabato 20 settembre, Lituania il 21, Grecia lunedi 22. Le prime due classificate affrontano, a Rotterdam Olanda, la terza e la quarta dell’altro girone con: Olanda, Gran Bretagna, Israele, Francia, mercoledi 24 settembre. Per gli azzurri linea verde la grande occasione con forze nuove come Infante e Guevara, vere attese promesse del modena baseball verso al tanto atteso salto di qualita nel torneo Intercontinentale 2025.

Baseball Under 12 modena baseball, del coach Martinelli, manager Lancellotti, passato il primo turno a Fossano Cuneo, lottano per Quarti Finale Nazionale, domani sabato 20 a Parma, nel triangolare contro Collecchio, e Oltretorrente Parma. Softball Under 13 le ragazze del nuovo team Reggio & Modena dopo un campionato da vera rivelazione alla prima stagione, escono di scena dopo il triangolare a Vicenza, a testa alta, con lo storico 8° posto nazionale.

