Baseball. Infante, gara uno da no hitter. E la Paganelli adesso è davanti

Magic moment per la Paganelli Modena. Sempre in corsa e piu che mai in grande crescita, la squadra gialloblù ha visto migliorare nel passato weekend la posizione in classifica generale, portandosi al primo posto assoluto del girone E di Serie A non solamente grazie alle sue vittorie, ma anche considerando il doppio ko dell’Athletics Bologna e il pareggio della Fiorentina.

La classifica oggi infatti dice che il Modena è primo a .688 (11 vittorie in 16 partite) e gli Athletics secondi a .667 (12 in 18), con la Fiorentina terza a .563 (9 in 16): una situazione impensabile anche solamente poche settimana fa, viste le luci e le ombre che stavano caratterizzando l’andamento della squadra.

"Per il team una soddisfazione che non cambia di molto il piano lavoro – così il manager Pisano – siamo in tre squadre a lottare per i due posti disponibili per passare il turno. Per noi diventa basilare la gara di domenica 6 luglio a Torre Pedrera. Solo dopo passato l’ostacolo saremo pronti per un vero spareggio, che vale una intera stagione, con la Fiorentina al Torri sabato 12 luglio".

Guardando il calendario, calendari, Modena deve giocare quattro gare: appunto il 6 luglio a Torre Pedrera due match, quindi le ultime due gare spareggio sabato 12, in casa, con la Fiorentina. I toscani con quattro gare, si giocano tutto il 6 luglio in casa degli Athletics (che gioca le ultime due gare del torneo), poi a Modena il 12 luglio.

Oltre la leadership, Modena ha collezionato sabato scorso col Godo in gara uno un vero record tecnico: un no hitter con Infante Junior (7 inning lanciati) e la giovane promessa Martinelli (2 inning) che in gara uno non hanno concesso nessuna valida per tutti i 9 inning agli attacchi dei lanciatori romagnoli. In termini statistici, non sono tantissimi i lanciatori professionisti che vantano un no hitter in carriera.

Considerando le statistiche storiche di Modena Baseball, il catcher Gianluca Scerrato ha vissuto in carriera per tre volte questa grande situazione, e sempre in maglia gialloblù. La sua prima fu, sempre da catcher ma con pitcher Angel Marquez, nel 2012, la seconda con Angel Calero (altro lanciatore della Paganelli attuale) sul monte nel 2018 e, appunto, la terza sabato con lanciatori Infante e Martinelli.

