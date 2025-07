Baseball. La Paganelli va a Rimini contro il Torre Pedrera. Servono due vittorie per avvicinare i playoff

È il momento della verità per la Paganelli Modena in corsa per il grande sogno playoff scudetto. Reduci da 4 vittorie con Rimini e Godo Ravenna, i ragazzi di Pisano si presentano oggi a Rimini con un solo imperativo agonistico: vincere per la classifica generale. A 4 gare dalla fine i gialloblù non possono – anzi: non devono – buttare al vento un’intera stagione. Si propone una sfida col pronostico a favore del Torre Pedrera, non traggano inganno le sole 5 vittorie con 13 sconfitte: ampiamente ultimi in classifica, in zona playout salvezza, non hanno nulla da perdere, si trovano al cospetto della partita della vita senza stress e pressioni. Per Modena deve suonare forte e chiaro un campanello d’allarme: brucia ancora, nel girone di andata, il pari (una gara vinta, una persa) con una Paganelli troppo morbida che perse malamente gara uno vincendo gara due con sofferenza. Proprio per queste ragioni la doppia sfida appare indecifrabile, per muovere la classifica i gialloblù devono porsi al 100%. Sono loro a doversi preoccupare di non fallire la grande possibiltà per il salto di qualita. "La trasferta in Romagna diventa impegnativa – cosi coach Marcello Malagoli –, sono giovani molto carichi dopo gare in grande crescita, temibili per tutti. Fare risultato, e restare sempre in partita, sta solo a noi. Abbiamo il futuro nelle nostre mani".

Pur privo di Scerrato e Angelotti, il team di Pisano è attrezzato, per farsi valere. "Siamo pronti a soffrire fino alla fine. Lo scontro diretto tra Athletics e Fiorentina, i nostri avversari, non deve togliere energia alle nostre ambizioni, vogliamo solo vincere". I conti in casa Paganelli arrivano solo domani sera e, vada come vada, Modena così si avvicina allo spareggio di sabato 12 al Torri con la Fiorentina. In classifica Modena (11 vittorie, 5 sconfitte), Athletics (12 vinte, 6 perse), Fiorentina (9 vinte, 7 perse). Score con locali mb attacco 218, punti pitcher 5,71, Modena mb 256, punti lanciatori 2,67.

Continua intanto la delusione per i tifosi locali e anche ospiti che, da cinque settimane, trovano la tribuna non agibile, nonostante un impianto risistemato con 4 milioni del Pnrr. Quasi incredibile per Modena, ma serve subito una tribuna a norma.

Serie C. Sfida al Torri oggi h 15 tra giovane Modena-Minerbio Bologna. Softball under 16. Attesa sfida per le ragazze del manager Brandoli oggi h.11 al Torri col Pianoro, campione d’Italia.

Giorgio Antonelli