Baseball. L’Estra comincia la sua avventura nel campionato di C. Senesi quasi al completo. Avversario il Padule Sestese

Partirà oggi alle 15, il campionato di baseball di serie C, con l’anticipo del girone J tra Estra Siena Bsc e Padule Sestese. Alvarado Perez potrà contare su una squadra pressoché al completo, pronta a incrociare le mazze contro la giovane formazione della piana fiorentina, già sconfitta nel pre-campionato. Sarà assente solo Jeisis German de Jesus, reduce da un piccolo infortunio muscolare. L’obiettivo conquistare subito la prima vittoria. La gara è un anticipo del campionato 2024, che partirà per tutte le categorie seniores domenica 21, data in cui il campo di Sesto Fiorentino non sarebbe stato disponibile perché utilizzato per un evento di baseball per non vedenti: la Federazione ha deciso di anticipare. È verosimile che contro il Padule si alterneranno sul monte Alejandro Fernandez Matos, Paul Kendrick Castillejos e Joel Selmo. Per il resto la squadra sembra fatta, con Castillejos in prima, Leandro Fernandez Matos in seconda, Miguel Bonilla interbase, Anthony Pichardo in terza, l’ultimo arrivato, Yeison Rosario Ramirez, a sinistra, il dominicano Anyelo Hernandez al centro ed il secondo straniero, il cubano Felipe Dube Alvarez, a destra. "L’inizio di questa stagione – ha affermato il manager Pastor José Alvarado Perez – è il compimento di un periodo di grande attesa. Possiamo finalmente sognare la Serie B: abbiamo una squadra forte e unita, che ci porterà, partita dopo partita, inning dopo inning, a vendere cara la pelle". Intanto il capitano Dario Osti si è operato al legamento crociato a Roma, dopo aver iniziato già da tempo a lavorare con lo staff del fisioterapista Alessio Gori di Neomedica. Dopo l’intervento inizierà il lavoro di recupero, con la speranza che possa tornare disponibile per i play-off di settembre. L’Under 12 del manager Giusti sarà impegnata questa mattina nella terza giornata di campionato contro il Bsc Grosseto.