Baseball. L’Estra Siena Bsc in trasferta sul diamante del Cosmos

Questo pomeriggio a partire dalle alle 15, l’Estra Siena Bsc sarà di scena al campo di San Casciano in Val di Pesa per affrontare i padroni di casa del Cosmos.

La formazione bianconera arriva all’appuntamento forte del grande successo per 22-7 ottenuto sul diamante della Franchigia Firenze, seconda forza del girone. Una prestazione autoritaria, chiusa al 7° inning per manifesta superiorità, che ha dato nuova fiducia all’ambiente.

Quella con il Cosmos sarà tutt’altro che una passeggiata: la squadra di San Casciano, reduce da un turno di riposo, è in cerca di punti pesanti per risalire la classifica e ha già dimostrato nel girone di andata di poter essere un avversario insidioso, soprattutto tra le mura amiche, dove ha sconfitto 7-6 la Franchigia Firenze e l’imbattuto Perugia (3-2). Per coach Francesco Giusti, sarà importante confermare il trend positivo e ritrovare solidità sin dalle prime riprese, evitando cali di concentrazione come accaduto in altre gare della stagione.

Sarà senza dubbio fondamentale la gestione del monte di lancio, con probabile rotazione tra Fernandez Matos e Castillejos, anche alla luce dell’assenza di Paulino Sanchez. L’attacco, dal proprio canto, dovrà ripartire dalla brillante prova vista a Firenze, in particolare dal capitano Anthony Pichardo, autore di un fuoricampo da tre punti, e da un gruppo di battitori finalmente esplosivi. All’andata, in casa Siena, i bianconeri si imposero sulla formazione valpesana per 12-6 in nove riprese e quella fu la prima e unica vittoria stagionale sotto la guida di Francesco Carta, prima della separazione. In quella occasione, sul monte, i senesi schierarono Dario Osti, alla sua seconda e ultima uscita stagionate, prima del nuovo infortunio al perone che lo ha costretto ai box.