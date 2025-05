Baseball. L’Estra Siena ha messo a segno un importante colpo. Arriva Ismael Otanez Berroa, ricevitore dominicano

L’Estra Siena Baseball Softball Club ha annunciato l’arrivo in squadra di una nuova pedina: si tratta di Ismael Otanez Berroa, ricevitore dominicano, classe 1996. "Con grande entusiasmo accogliamo un giocatore di esperienza, pronto a dare il proprio contributo alla causa bianconera fin da subito", il commento della società bianconera. Otanez Berroa, che si è distinto nel corso degli anni per le sue doti difensive e la sua potenza in battuta (ha giocato nel Monteriggioni dal 2018 al 2020, nel Cosmos e in serie B con i Boars nel 2023, dove ha coperto il ruolo di esterno) e che domenica scorsa era presente tra il pubblico a Lastra a Signa nella sfida con le Nuove Pantere Lucca, rappresenta un innesto di qualità per il roster senese. La società ha concluso l’operazione nelle ultime ore e il giocatore sarà già a disposizione per la trasferta in programma domani a Livorno (non sarà invece della partita Felipe Alejandro Dube Alvarez, che dovrà scontare una giornata di squalifica, per una reazione scomposta avuta nell’ultima gara). "Con l’arrivo di Ismael alziamo ulteriormente il livello tecnico della squadra – ha dichiarato il vice presidente bianconero, Irene Bonazzola –. Siamo certi che porterà carisma, esperienza e solidità dietro il piatto, aiutando anche i nostri giovani a crescere". L’Estra Siena Baseball Softball Club continua così nel proprio percorso di maturazione, cercando di recuperare terreno in classifica. L’innesto di Otanez Berroa, che supporterà la squadra in assenza del catcher titolare Dario Querci, alle prese con un infortunio, è un segnale chiaro dell’ambizione del club in questa stagione iniziata un po’ zoppicante.