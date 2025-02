Baseball. L’Estra Siena scalda il motore. Raduno mercoledi 19 febbraio

L’Estra Siena Bsc scalda il motore, in vista della prossima stagione agonistica: tra qualche giorno si terrà il raduno dei bianconeri: i lanciatori e i ricevitori della squadra, affidata, per questa nuova avventura, a Francesco Carta, si ritroveranno mercoledì prossimo, 19 febbraio, sul campo del Petriccio, mentre l’intera squadra è convocata per il week-end del 22 e del 23, sul diamante di Arezzo.

Nelle scorse ore, la Federazione, guidata da Marco Mazzieri, nominato presidente per il quadriennio 2025-2028 lo scorso novembre, ha ufficializzato i gironi, rivedendo la formula della Serie C baseball e, di conseguenza, anche la struttura dello stesso campionato. La grossa novità riguarda l’obbligo di schierare due atleti under 18 (dal 2010, cioè l’ultimo anno under 15, al 2007 compresi) oltre ai ‘tradizionali’ quattro atleti (minimo) di formazione italiana.

La presenza in campo di un numero di giocatori Afi e under 18 inferiore a quello previsto dalla serie non comporterà, in ogni caso, la perdita della gara, ma porterà all’esclusione dalla fase successiva dei play off promozione. Sono 77 le squadre iscritte alla Serie C 2025, suddivise in dodici gironi, a seconda della provenienza geografica; le vincitrici di ciascun raggruppamento saranno le ‘big’ che si giocheranno un posto nella Serie B 2026, con le modalità di ammissione ai play off promozione che saranno comunicate entro il prossimo 31 maggio. Saranno quattro le squadre che saliranno nella serie cadetta 2026.

Rimescolando tutti i gironi, cambieranno dunque le avversarie del Siena nella regular season: i bianconeri sono stati inseriti nel girone H, con la Sestese, il Chianti, il Livorno (la seconda squadra), le Nuove Pantere Lucca, il Monteriggioni e, la novità, il Perugia: la società umbra, da qualche anno, aveva chiesto di giocare nel girone marchigiano, nello scorso campionato era stata inserita in quello laziale. Non ci sarà intergirone, con le società maremmane Boars e Phoenix che ‘si trasferiranno’ nel Lazio. Quindi, almeno nella prima fase, niente derby, durante la regular season, sulla costa grossetana.

Tra le toscane, rispetto alla stagione 2024, risulterebbero non iscritti il Massa e il Cosmos San Casciano, anche se su quest’ultimo sorge il dubbio che i documenti prodotti dalla Federazione possano contenere qualche refuso.