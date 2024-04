Baseball. L’Estra Siena vuole primeggiare nel campionato di C. Giusti: "Il problema dell’impianto tarpa le ali al progetto»

Ha grandi ambizioni l’Estra Siena Bsc: vuole "vincere il campionato di Serie C, per portare il nome di Siena nel baseball che conta". Il roster allestito è di assoluto livello: dopo i ritorni di Bonilla Castro, Alejandro e Leandro Fernandez Matos e Selmo, provenienti dalla serie B, il mercato si è chiuso con il botto: alla corte di Alvarado Perez è arrivato Jeison Rosario Ramirez, un passato in B e in A. Se il sogno, quindi, è pronto a essere tolto dal cassetto, la realtà dice che il batti e corri senese non ha ancora una sua ‘casa’. "In questa stagione mettiamo in campo tre squadre, il minibaseball, l’Under 12 e i seniores – ha spiegato il presidente dell’Estra Siena Bsc, Francesco Giusti –, confermando quanto di buono fatto l’anno scorso. L’obiettivo della prima squadra è conquistare la Serie B: non sono dichiarazioni pretenziose, ma consapevoli, perché la forza di questo gruppo sta nell’unità, nell’amicizia e nel senso di appartenenza. Un obiettivo possibile grazie anche al sostegno dei nostri sponsor, Estra e Argiano". "Il baseball, a Siena, è nato 36 anni fa – ha aggiunto Giusti –, eppure il problema dell’impianto non è ancora stato risolto; questo tarpa le ali al nostro progetto di crescita, basti pensare che dobbiamo giocare le gare interne a San Casciano Val di Pesa. Ma con l’amministrazione stiamo provando a trovare una soluzione". "Il baseball è una realtà sportiva a cui teniamo – ha confermato l’assessore allo Sport e all’Edilizia sportiva Lorenzo Lorè –: una disciplina che richiede, non essendo uno sport tra i più popolari, ancora più passione". Parola quindi a Giulio Linguanti, vice presidente di Estra. "Da senese è un piacere confermare fiducia e sostegno al Siena Baseball. Questo sport non è forse il più conosciuto, ma ha valori nei quali crediamo. Estra è vicina alle persone, in particolare ai giovani".

Angela Gorellini