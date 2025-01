Baseball. L’Unipol di Betto perde il giovane Bertossi

Cambia il nome, non cambiano le ambizioni della Fortitudo Baseball. Cambia leggermente lo sport, perché da UnipolSai Assicurazioni si passa a Unipol. La squadra, agli ordini di Fabio Betto, si ritroverà nelle prossime settimane anche se, a livello individuale, molti ragazzi hanno già cominciato ad allenarsi. Tra le tante conferme del settore italiana, va registrata una defezione. Una scelta di vita. Riccardo Bertossi, esterno, che aveva scelto l’UnipolSai per crescere, dopo cinque stagioni al Falchi, giocherà per i New Black Panthers.