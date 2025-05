Baseball: Modena supera New Rimini 6-3 nella prima partita della serie

NEW RIMINI3MODENA6

NEW RIMINI: Pini (Ruggeri 0/1) ec (0/4), Pulzetti 3b (1/4), Perez 1b (1/3), Baccelli dh (0/5), Chacon ed (0/3), Gabrielli es (0/3), Cifalinò (Bonemei 0/1, Quadrifoglio) 2b (0/3), Cortesi ss (2/4), Signorile (Focchi 0/1) r (0/3).

MODENA: Martinez ss (0/5), Ferri 3b /0/4), Guevara ec (2/4), Russo ed (2/4), Pompilio 1b (0/3), Angelotti es (2/5), Lambertini dh (2/4), Cirilli 2b (0/4), Scerrato r (0/4).

Successione - Modena: 000 000 123 = 6 bv 8 e 3. New Rimini: 010 100 001 = 3 bv 4 e 4

Lanciatori: Infante (i) rl 5, bvc 1, bb 1, so 8, pgl 0; Campanella (W) rl 3.2, bvc 3, bb 3, so 2, pgl 1; Paltrinieri (S) rl 0.1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Aiello (i) rl 4, bvc 3, bb 0, so 5, pgl 0; Canuti (L) rl 3.1, bvc 3, bb 0, so 3, pgl 2; Tognacci (f) rl 1.2, bvc 2, bb 2, so 2, pgl 0.

Note: fuoricampo di Lambertini (1p. al 7°) e Pulzetti (1p. al 9°); doppi di Guevara e Cortesi.

Niente da fare per New Rimini nella prima partita della serie con Modena. Gli emiliani s’imponono 6-3 rimontando nella seconda parte dopo che i Pirati avevano dimostrato di sapere condurre con autorità per i primi sette inning. Fatale, per la squadra di Castro, l’impatto non scintillante dei rilievi, ma anche la scarsa produttività generale del box. Il 2-0 riminese dei primi quattro inning matura con una sola valida. Al 2°, l’errore su Cifalinò e il doppio di Cortesi bastano per l’1-0, mentre al 4° il 2-0 arriva per la prontezza sugli errori della difesa modenese. Al 7° gli emiliani accorciano grazie al solo homer di Lambertini e nella ripresa successiva ecco il sorpasso. Un errore su Martinez e il doppio di Guevara valgono il 2-2, poi la base a Russo e il singolo di Angelotti generano il 2-3 esterno. Al 9° gli ospiti chiudono i conti con altri tre punti, ma c’è tempo, nell’ultimo attacco riminese, per il fuoricampo interno di Luca Pulzetti, svelto a fare il giro delle basi su una lunga battuta che l’esterno destro non cattura al volo. Modena vince e rimane imbattuta.