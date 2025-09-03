Baseball. Mondiale Under 18, tre riminesi in nazionale

Nel batti e corri italiano, ma anche in quello romagnolo, diversi ragazzi sono pronti ad affrontare un’avventura dall’altra parte del mondo. A Okinawa, in Giappone, è in programma dal 5 al 14 settembre il Mondiale under 18 di baseball e, nell’Italia, non mancano diversi prospetti romagnoli. Occhio allora a Francesco Carlini dei Torre Pedrera Falcons, al santarcangiolese Federico Magalotti (Longbridge) e a Mattia Leon Ruggeri, interbase di New Rimini (nella foto). "Per me è una splendida opportunità, così come sono davvero onorato di poter vestire questa maglia – dice Mattia Leon, che diventerà maggiorenne domani, proprio alla vigilia del debutto col Giappone –. La ritengo una grossissima occasione per cercare di migliorare, voglio apprendere il più possibile dal confronto con i più forti giocatori under del mondo". È un amore, quello di Mattia Leon Ruggeri per il baseball, nato quando era ancora molto piccolo. "Andavo a vedere mio fratello Davide (classe ‘99, altro tassello del New Rimini in serie A) che giocava con quelli che sono poi oggi i miei compagni di squadra. Il baseball mi ha subito stregato".

Il suo ruolo è quello di interno e nello specifico preferisce giocare interbase, dove confida di potersi esibire in questi ormai imminenti campionati del mondo giapponesi. Nel campionato di serie A, pur non essendo ancora maggiorenne, in questo 2025 ha espresso una media battuta di 333 (8/24), con 4 doppi e 5 punti spinti a casa. L’Italia affronterà il Giappone alle 11.30 del 5 settembre, Cuba alle 7.30 del giorno successivo, Porto Rico alle 3.30 di domenica 7, la Corea del Sud alle 11.30 di lunedì 8 e il Sud Africa alle 7.30 di martedì 9. Poi gli incroci e la fase a eliminazione diretta con le squadre dell’altro girone, ovverosia Australia, Cina, Germania, Panama e Taipei.