Baseball. Paganelli a metà. L’impresa è sfiorata
Una Paganelli in salute domina gara uno in scioltezza con Infante in giornata vincente, forte di un grande attacco con 13 valide in attivo; nulla da fare per i locali lombardi. In gara due i ragazzi di Pisano restano brillanti, ma masticano amaro: sempre in gara con 12 valide, vengono bruciati sul filo di lana negli extra inning da brividi, favorevoli appunto ai padroni di casa.
milano
3
paganelli modena
9
MILANO: Lanciatori, Zingarelli (Perdente), Arcila, Morillo.
MODENA: Martinez, Vasquez, Guevara, Russo (Moronta), Pompilio, Angelotti (Vecchi) , Lambertini, Galli (Franceschini), Cirilli. Lanciatori: Infante (Vincente), Paltrinieri, Campanella. Gara Uno – Un Modena motivato e in grande giornata trascinata sul monte da Infante (Vincente) con un attacco in giornata non lascia spazio alle poche speranze dei lombardi. Costretti a inseguire i giallo blu da inizio fino alla fine. Con 13 valide contro le 3 dei locali, Modena ha tenuto in mano il pallino da inizio a fine, per una meritata vittoria molto attesa per chiudere bene il torneo di serie A 2025.
milano
6
paganelli modena
5
MILANO: Lanc: Varaldo (Vincente).
MODENA: Martinez, Vasquez, Guevara, Russo , Pompilio, AngelottiI (Vecchi), Scerrato, Galli (Moronta) Cirilli, Lanc: Martinelli, Calero, Escudero (Perdente). Gara due – Martinelli partente soffre le mazze locali e lascia il monte di lancio a Calero che tiene Modena in corsa sul parziale di 4 a 4 nell’extrainning. I gailloblù, sfortunati, trovano la strada del 5 a 4, ma non sfruttano basi piene con successivo crollo finale a favore di Milano: è 6 a 5.
Giorgio Antonelli
