Baseball. Paganelli Modena, la sorpresa di mercato. Arriva Escudero Almora

Grandi manovre della nuova Paganelli Modena, in chiusura di mercato, che propone la ’sorpresa’ del giovane pitcher cubano da Pinar Del Rio, Escudero Almora (foto). Lanciatore destro, arriva dal Poviglio (Reggio Emilia) di Serie A. Classe ’98, nella sua ultima stagione agonistica, del 2023, una media punti subiti pitcher 3,17, con stop agonistico nel 2024. Con questo atleta il presidente Campioli propone per il settore giovanile tecnici caraibici, oltre una rosa green: età media di 24,7 anni tra le più giovani in Serie A. Ora il pallino passa nelle mani del manager Domenico Pisano, coach Malagoli, Righi, Gibertini, con l’esperto nuovo pitcher coach venezuelano Burguillos, chiamato a plasmare un monte di lancio di nove pitcher di spessore. Probabile, usiamo il ’condizionale’, partente gara uno: Infanfe Junior, rilevi Campanella, Martinelli, Dall’ Olio, Paltrinieri, in gara due: Calero, rilievi Hurtado, Escudero, Ventura. Prosegue da settimane a pieno ritmo la preparazione tecnica e atletica per amalgamare un team con lo zoccolo duro dei giovani reduce dalla grande stagione 2024, con i nuovi tesserati gialloblù, da plasmare e inserire nel roster di A: pitcher Martinelli, esterni Franceschini, Fabbri, l’interno Cirilli, l’utility Galli. La Federazione Baseball ha diramato, i gironi di Serie A, per qualificazioni playoff 2025. Le prime due classificate, quattro gironi da sei squadre, dopo 20 gare torneo vanno direttamente play off scudetto 2025. Girone ’E’: Paganelli Modena, Rimini, Athletics Bo, Godo Ravenna, Torre Pedrera Rimini, Fiorentina, debutto in serie A domenica 27 Aprile sul diamante Athletics Bologna. La Serie C, da anni naturale serbatoio della Serie A gialloblù, col manager Ben Turner, coach Jorghe Sosa, Ronald Duarte, nel girone G: Castenaso Bo, S. Persiceto Bo, Ozzano Bo, Minerbio Bo, Ravenna, Imola Redskins, Pianoro Bo. Debutto sul diamante di Imola domenica 6 aprile.

Giorgio Antonelli