Baseball. Paganelli, nuovo esame a Verona. Nel weekend il Fastpitch al Torri

Primo esame di riparazione per un Modena alla ricerca della forma mentale perduta. Dopo la batosta interna contro Crocetta, i ragazzi di Pisano sono sotto esame, chiamati oggi a dare una risposa positiva sul difficile diamante di Verona. Gialloblù apparsi troppo brutti per essere veri, è pesato non poco un approccio superficiale messo in campo il passato weekend, carico di troppi errori, piu mentali che tecnici. Resta un vero dubbio: il vero Modena è quello dello spareggio con la Fiorentina, con la grande prova nell’ottavo di finale col Nettuno, o ancora peggio non credono nella fase finale della serie A Gold? Senza stimoli e motivazioni, non si va da nessuna parte. Dopo Nettuno e il Crocetta, arrivano due test attendibili per misurare la febbre a una Paganelli indecifrabile che, salvo sorprese, la prossima stagione giocherà la A Silver. Serve evitare cadute pesanti, a Verona e a Milano, che oggi come oggi sembrano corazzate al confronto di questi gialloblù ridotti ai minimi termini. Urge voltare subito pagina, a testa alta.

Di sicuro il futuro sarà ricco di cambiamenti, sia a livello dei tecnici che di rosa. Intanto il percorso continua oggi a Verona. Gli score vedono Modena mb attacco 250, media punti pitcher 3,27, mentre Verona viaggia con un attacco mb 218, media punti 2,41. Pisano gioca in gara uno Infante partente (punti 2,88) contro Mattia Aldegheri (2,28), nella gara serale partente Escudero (punti 1,07), contro Perdomo (1,51). Tutte le sfide del weekend vivono sul monte di lancio, Modena affronta Verona a testa alta, tentando un vero colpaccio, coi due bomber, Guevara mb 405 (16 punti casa), Russo mb 307 (16 punti casa) in grado di cambiare le carte in tavola.

Fastpitch. Domani intanto Modena ospiterà il 12esimo Torneo Fastpitch Master Softball. Otto sono le squadre qualificate per questo torneo nazionale in programma sabato e domenica sui tre diamanti dello Stadio Torri. Il fastpitch è una variante del softball: palla grande e soffice, campo ridotto, lancio da sottobraccio, su 7 inning gara, con spettacolo garantito, visti i numerosi fuori campo. Sabato mattina e pomeriggio le qualificazioni, domenica mattina le semifinali, e al pomeriggio le finali. Come da statistiche negli anni passati, su altri stadi, è previsto un numeroso afflusso ben oltre le 700 presenze, atleti, addetti ai lavori, tifosi. A contorno il punto ristoro volontari del Modena Baseball, con angolo musicale del dj.

Giorgio Antonelli