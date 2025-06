Baseball. Paganelli sfida Godo. Ma ancora senza tifosi

Paganelli Modena vuole confermare il secondo posto in classifica generale, e vuole farlo da protagonista. Oggi al Torri i ragazzi di Pisano ospitano Godo, formazione in crescita che ha battuto la Fiorentina, diretta vivale del Modena, in gara uno per 3-2, con replica in gara due 9-0. Ci proverà, Modena Baseball, nella cattedrale nel deserto, quello stesso Torri che, dopo un mese dalla riapertura, manca iancora del pubblico, non essendo ancora agibili, dal punto di vista burocratico, le tribune. In attesa della sfida dal doppio valore, parola a chi vive in prima persona alti e bassi di un team dal potenziale non espresso in campo, la voce al catcher, il capitano Gianluca Scerrato: "Con grinta, cuore e carattere, siamo solo noi artefici del nostro destino e, costi quel che costi, dobbiamo vincere, per arrivare ai playoff, ci crediamo". Per i gialloblù è un altro spareggio da non fallire: sarà la Fiorentina a doversi preoccupare, urge pensare in grande, senza stop, vedi Godo, Rimini, Torre Pedrera. Unica incognita, non vedere più in campo una Paganelli morbida come in passato, ma con grinta e carattere, come lo scorso weekend. Solo il manager e i coach possono, anzi, devono tramettere al team la giusta corrente, per un salto di qualità. La differenza la fanno da sempre gli stimoli, per un team, a oggi, ancora alla ricerca di una identità: se ci crede, diventa possibile anche sognare. Al contrario si prospetta un deludente campionato anonimo con tutti i rischi dei playout.

Gli avversari oggi al Torri sono a 6 vittorie e 10 sconfitte, ma da tempo in continua grande crescita, da non sottovalutare. Alla luce dei fatti Modena ha tutto da perdere, se riesce a voltare pagina questa e la strada giusta – vincere – per mantenere un secondo posto da tenere stretto con unghie e denti. Modena affronta 3 spareggi (6 gare), due in casa oggi, due a Torre Pedrera, e big match finale al Torri sabato 12 luglio con la Fiorentina. Gli score vedono Paganelli mb attacco 255, media pitcher 2,85, ospiti a mb 202, media pitcher punti 2,78 lanciatori. Sulla carta, ma solo sulla carta, le medie sono vicine: tocca alla Paganelli invertire rotta, cambiare le carte in tavola.

Serie C e Softball. I ragazzi del manager Turner, con un team molto giovane, fanno esperienza e affrontano al Torri domani il Castenaso. Le ragazze del softball under 16, battute con onore da Pianoro, Campione Italia, ospitano oggi al Torri il Forli, alle ore 16.

Giorgio Antonelli