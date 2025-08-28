Baseball, playoff serie A. Hotsand Macerata con le spalle al muro. A Parma vietato sbagliare

La Hotsand Macerata si presenta alla gara a Parma consapevole di dovere alzare il livello di gioco per respingere l’assalto dei campioni d’Italia che sono sul doppio vantaggio avendo vinto le prime due gare della semifinale playoff di serie A di baseball. Il coach Pierpaolo Illuminati è consapevole che la squadra ha le spalle a muro e di dovere fare meglio delle due gare casalinghe. Magari i maceratesi hanno accusato l’inesperienza per queste partite mentre in gara 2 la squadra è stata al passo degli avversari fino a un certo punto ma poi si è come persa. In questi giorni la Hotsand ha lavorato con serenità per farsi trovare pronta a questa serie. Dudley Leonora stringerà i denti e sarà in campo nonostante la botta al gomito subita lo scorso weekend, sui lanciatori il manager deciderà all’ultimo senza nessuna preclusione, considerando che un’eventuale sconfitta in Gara 3 metterebbe fine alla stagione. Finora il rendimento in battuta nella serie è stato sottotono: Carrera è l’unico giocatore della Hotsand che ha battuto tre valide in due partite, mentre dalla mazza di Morresi è partito l’unico fuoricampo per Macerata.