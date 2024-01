Baseball. Riparte ufficialmente la stagione senese. Primo allenamento dell’anno al Petriccio

Riparte la stagione: il Siena Baseball Softball Club (nella foto il capitano Osti) si ritroverà ufficialmente oggi al campo del Petriccio per il primo allenamento dell’anno. La giornata sarà divisa tra una prima parte atletica e una seconda tecnica, con la supervisione del manager Pastor José Alvarado Perez e del suo staff tecnico. "Abbiamo tutti tanta voglia di ritrovarci e di tornare sul campo – ha dichiarato il manager bianconero –. Tra qualche settimana comunicheremo il calendario della pre-season, con le prime uscite in diamante previste per i primi week-end di marzo". Il campionato regolare partirà domenica 7 aprile e chiuderà entro il 28 luglio. A settembre, con formula che verrà stabilita entro il 31 maggio, si svolgeranno i play off che decreteranno le cinque promosse in serie B. Ciascuna squadra, come lo scorso anno, potrà schierare nel line up massimo tre stranieri, escluso però il lanciatore. Il Siena Bsc ha intenzione di essere protagonista, pronto a lottare, per la prima volta nella storia della società bianconera, per la promozione in serie B (è attesa intanto la presentazione dei nuovi innesti provenienti dalla serie B, di cui si vocifera già da tempo). Per quanto riguarda l’Under 12, i bianconeri saranno impegnati domani, a Pontassieve, alla Tuscany Indoor League, torneo organizzato dal Comitato regionale della Fibs e riservato ai nati tra il 2012 e il 2015: un’occasione per far giocare a baseball i ragazzi in un periodo inusuale. Otto società (oltre al Siena Bsc, il Padule Sesto Fiorentino, i Drk Capannori, la Fiorentina, il Monteriggioni, il Livorno, l’Antella e i Lancers Lastra a Signa) hanno aderito al torneo, che si svolgerà in quattro appuntamenti tra gennaio e febbraio. Alle 11 i senesi saranno impegnati contro la Fiorentina, alle 17 giocheranno contro il Livorno.