Baseball . Sempre tanta emozione al Memorial Carmeli

Si è conclusa la stagione del baseball reggiano all’impianto Giorgio Caselli con la disputa del 19° Memorial Carmeli. In una bella giornata non ancora autunnale si sono ritrovati ex atleti nel campo da softball per disputare una partitella ma soprattutto per ricordare il presidente Carmeli e i dirigenti Gianfranco Marchi e Vannuccia Piccinini. Al termine della gara si sono ritrovati, insieme ad altri dirigenti tra cui il direttore sportivo Giuliano Signifredi, l’allenatore parmense Daniele Bolsi ed alcuni ex bolognesi come Spisni, Vandini e Sacchetti, sulla gradinata per la foto di rito. Quest’anno per commemorare Gianfranco Marchi e Vannuccia Piccinini, scomparsa da qualche mese, è stata apposta una targa con la presenza dei parenti.

La giornata si è poi conclusa con un pranzo nella vicina club house.