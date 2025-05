Baseball Serie A: Godo cerca riscatto contro Torre Pedrera al Casadio

Quinto fine settimana per il massimo campionato di baseball con il Godo chiamato a far punti contro il Torre Pedrera tra le mura amiche del Casadio. Si gioca alle 15 la gara riservata ai lanciatori di formazione italiana, nella quale i ravennati recuperano il partente Matteo Galeotti mentre in serata (dalle 20) torna Abel Campos che non ha concluso l’ultima gara a Rimini per la carenza di illuminazione dello stadio. Oggi il Godo deve far risultato, anche perché urge davvero lasciare l’ultima posizione in classifica e i Falcons, che lo precedono di 1 sola vittoria in graduatoria, sembra poter essere il candidato ideale per recuperare fiducia. Godo mostra un netto miglioramento nel box battuta, anche nelle recenti sconfitte e semmai è mancato un po’ sul monte. Il manger Daniele Fuzzi, comunque, oltre a Galeotti, recupera anche Bucchi e Antonio Casadio. Programma serie A, girone N (5ª giornata): Godo-Torre Pedrera (ore 15 e 20). Domani: Fiorentina-Athetics Bologna (solo gara2, ore 11). Già disputata: New Rimini-Modena 3-6, 6-1. Classifica: Fiorentina (5-2) .714; Athletics Bologna (6-3) .667; Modena (5-3) .625; New Rimini (3-4) .429; Torre Pedrera (2-4) .333; Godo (1-6) .143.