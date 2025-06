Baseball serie A. Godo esce a bocca asciutta. Infante è uno scoglio troppo alto

Modena 2 Godo 0

MODENA: Vasquez Marreo ss (2/4), Ferri 3b (0/4), Guevara Ducato cf (2/4), Russo rf (2/3), Pompilio 1b (1/4), Angelotti Torres dh (1/4), Martinez Rodriguez lf (0/3), Martinelli 2b (0/0) (Cirilli 0/2), Scettato c (0/2).

GODO: Servidei 3b (0/3), A. Casadio lf (0/4), Bucchi 2b (0/3), Jose Evangelista dh (0/3), Sabbatani c (0/2), Piumatti 1b (0/3), Orlandi rf (0/3), Orselli ss (0/3), Tanesini cf (0/2).

Successione: Modena 000 110 00X = 2 bv 8 e 1; Godo 000 000 000 = 0 bv 0 e 1.

Lanciatori: Infante Carreno (W) rl 7.0 bvc 0 bb 2 so 8 pgl 2.96; Martinelli (S) rl 2.0 bvc 0 bb 1 so 1 pgl 0.90. Galeotti rl 7.0 bvc 8 bb 1 so 4 pgl 2.93; Galli rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 1.80.

Non concede neppure una valida Carlos Infante Junior, figlio del Carlos senior scudettato a Bologna e Rimini, e per 7 inning Godo al piatto soffre le pene dell’inferno finendo per cedere 2-0 in gara1 a Modena. Ma anche negli ultimi due inning, con Martinelli sul monte le cose non migliorano e le valide finali dei Goti restano 0. Decisivi il quarto e quinto inning, con un punto portato a casa dagli emiliani per ognuna delle due riprese. Solo nel settimo Godo si avvicina al punto: dopo la base ball a Luca Servidei, lo stesso ruba la seconda e arriva in terza dopo la presa a terra su Bucchi. Ma con 2 out Evangelista non piazza la valida che poteva riaprire la gara. u.b.