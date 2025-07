Baseball serie A. Godo, la pioggia ritarda le gare. Ma ecco Huerta

Dopo poco meno di tre inning il maltempo ha portato alla sospensione della gara di serie A di baseball Godo-New Rimini sul punteggio di 0-1 con un punto portato a casa da Thomas Cifalinò dopo un triplo di Santiago Romano, con la ripresa delle ostilità nella prima serata di ieri. I tifosi, tuttavia, hanno potuto ammirare, seppur per pochissimo il nuovo straniero del Godo, tesserato sabato a tempo di record – non si pensava neppure potesse essere schierato – da valutare soprattutto per la prossima stagione. Si tratta del venticinquenne di Curacao Arjun Jose Gregorio Huerta, sicuramente uno degli innesti più interessanti del roster 2025: esterno sinistro mancino, malgrado la giovane età ha grande esperienza internazionale, tra selezioni nazionali e baseball universitario statunitense.

"Ho iniziato a giocare a baseball quando avevo 4 anni – racconta lo stesso atleta appena sbarcato a Godo – e fin da giovanissimo ho indossato la maglia della nazionale giovanile cucaciana, partecipando alla Little League World Series". Dopo aver attirato l’attenzione con le selezioni Under12, Huerta ha proseguito la sua crescita negli Stati Uniti, prima nei junior college poi alla Jackson State University: "La mia esperienza al college è stata incredibile – continua – perché gioco con tanta passione e fame di vittoria: nel 2024 siamo arrivati ad un passo dal titolo, perdendo la finale del campionato, un dolore peggiore di una delusione amorosa. L’Italia è una nuova sfida per me. In Europa ero stato solo una volta nei Paesi Bassi, quindi non so cosa aspettarmi, ma so che giocherò a baseball e quindi so che andrà bene". Potenza in battuta, velocità sulle basi, versatilità difensiva e un’attitudine sempre positiva sono le caratteristiche che accompagnano lo sbarco di Arjun Huerta, pronto a diventare un giocatore fondamentale per questa seconda parte di stagione dei Goti. Ieri nella sua prima partita, prima dell’interruzione, era stato impegnato come dh, ovvero designated hitter, il battitore designato a sostituire il lanciatore nel suo turno di battuta ma solo in serata si è potuto vederlo davvero all’opera.

u.b.