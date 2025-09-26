Baseball serie a. New Rimini, Coppa Italia nel mirino: si parte contro Buttrio

La combinazione dei risultati dell’ultima giornata ha ufficialmente portato New Rimini alla Final four di Coppa Italia di baseball. Un risultato inaspettato: non per la forza della squadra, ma per come erano arrivate le varie formazioni all’ultimo turno di poule salvezza, quello dello scorso weekend. Dopo la doppietta dei Torre Pedrera Falcons con Poviglio e la contemporanea vittoria della Fiorentina con l’Oltretorrente, ecco che i Pirati si sono qualificati come secondi del girone, facendosi preferire proprio a Poviglio in virtù di un migliore team quality balance negli scontri diretti.

La final four si giocherà in un’unica giornata, quella di sabato 4 ottobre, a Godo. Alle 10.30 via alla prima semifinale, con la Fiorentina ad affrontare Rovigo. Alle 14.30 playball della partita di New Rimini, che se la vedrà con i friulani di Buttrio. Alle 18.30 la finale per il 1° posto, a meno di slittamenti per il prolungarsi di una delle due partite. New Rimini, senza Herrera e Perez da tempo, non avrà Sosa. Out anche Davide Ruggeri (intervento al braccio) e Pini (in Australia). Parecchie assenze, ma di fatto condizioni normali in una stagione parecchio strana, con la pratica salvezza archiviata abbastanza presto e con una prosecuzione con pause infinite e senza il ritmo di gioco ideale per tutte le squadre. Buttrio sarà avversario di valore, con un bilancio di poule salvezza addirittura da 23 vinte e 5 perse e con la qualificazione playoff mancata solo per una partita di distanza da Verona in regular season. Decisivo l’impatto dei lanciatori e la capacità di entrare subito nel clima partita (in foto Canuti).