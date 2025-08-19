Baseball Serie A: quarti di finale scudetto. La Palfinger accorcia le distanze con Parma

La Palfinger allunga la serie dei quarti di finale col Parma Clima dopo oltre quattro ore di battaglia e due inning supplementari. Finisce 9-6 per gli ospiti, che così accorciano le distanze e riaprono il confronto portandosi sul 2-1.

La squadra di Biagini parte forte e mette subito pressione ai campioni d’Italia. Al 2° inning un doppio di Scala vale l’1-0, ma la risposta di Parma arriva al 4° con la volata di sacrificio di Mineo (1-1). Reggio Emilia allunga tra il 6° e la prima metà del 7°: singolo di Barbet e doppio da due punti di Albornoz firmano il 4-1. Al cambio campo, però, i padroni di casa approfittano di un errore difensivo e di un singolo di Angioi per rimettersi in carreggiata.

Concepcion colpisce un fuoricampo solitario nell’8° inning e sembra chiudere la partita, ma all’ultima occasione utile Rodríguez López pareggia i conti sul 5-5 con un singolo decisivo. Parma avrebbe anche la chance per ribaltarla, con corridori in prima e terza e un solo eliminato, ma non concretizza.

Negli extra inning Reggio Emilia torna avanti con il singolo di Scala (6-5), subito riagganciato dal doppio di Mineo che, complici un errore esterno e una corsa aggressiva, porta il punteggio sul 6-6. Neppure le basi cariche con un solo out bastano ai ducali: Battioni batte in doppio gioco e la chance sfuma.

All’11° inning gli ospiti piazzano l’allungo decisivo: tre punti firmati da un balk a basi piene e dal doppio di Barbet sul quarto rilievo Angioi. Stavolta il Parma Clima non trova più risorse per reagire e deve arrendersi.

La serie prosegue dunque con Reggio Emilia che accorcia e si guadagna la possibilità di rimettere tutto in discussione.