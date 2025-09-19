Baseball serie A. Rimini spera nella Coppa Italia. Dipende tutto da Torre Pedrera

È l’ultimo weekend di Poule salvezza, per quanto riguarda il baseball di Serie A, e il destino di New Rimini in previsione Coppa Italia è appeso alle due partite dei Torre Pedrera Falcons. Già, perché i Pirati di Dorian Castro hanno concluso il loro percorso in questa fase e sono a 12 vinte e 8 perse. Al momento comanda Poviglio a 12-6, dietro c’è la Fiorentina a 11-7, con entrambe le squadre che dovranno disputare due partite in questo weekend.

La qualificazione alla Coppa Italia, inventata a metà estate dopo il ritiro di Paternò e la conseguente inutilità della poule salvezza per designare chi retrocede, sarà affare delle prime due di ogni raggruppamento. New Rimini, per piazzarsi tra le prime due, ha bisogno di parecchi ko delle dirette concorrenti. Ad esempio Poviglio, che giocherà due partite domenica allo stadio dei Pirati, nella tana dei Falcons (ore 10.30 e 14.30). Torre non ha obbiettivi di classifica e ai reggiani, di fatto, basterà un successo per ottenere il pass per la Coppa. Poi c’è la Fiorentina, che ospiterà l’Oltretorrente per due partite in contemporanea a quelle riminesi. La squadra toscana ha vinto tre partite su quattro in stagione con New Rimini e basterà un arrivo alla pari per condannare i riminesi. Dunque, una qualificazione con qualche spiraglio ma complicatissima, con la soluzione che arriverà nel tardo pomeriggio di domenica.

La classifica del girone G di Poule salvezza: Poviglio 12-6, Fiorentina 11-7, New Rimini 12-8, Godo 11-9, Oltretorrente 6-12, Torre Pedrera Falcons 4-14.