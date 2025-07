Baseball serie A San Marino, doppia sfida con Reggio Emilia

C’è la doppia sfida con Reggio, nel menu di San Marino per la quarta giornata di ritorno. Si gioca stasera in Emilia e domani a Serravalle, sempre con playball alle 20 e la sensazione che siano partite d’importanza cruciale. I Titani, secondi a tre gare di distanza da Parma e con tre di vantaggio su Bologna e Macerata, con una doppietta si avvicinerebbero sensibilmente alla seconda posizione, utilissima in chiave playoff. "Sono partite importanti che vogliamo vincere – dice Doriano Bindi –. Con un’eventuale doppietta ci avvicineremmo al secondo posto, mancherebbe poco. Naturalmente andrà fatta tanta attenzione. Reggio ha preso un nuovo lanciatore come Figueredo ed è una squadra pericolosa". Sono Madan (3-6, 4.41) e Zanchi (1-10, 6.58) i pitcher più utilizzati dai reggiani. I due dovrebbero scontrarsi con i confermati Lage (stasera) e Palumbo (domani). In battuta, occhio soprattutto ai 400 di media battuta di Edgar Rodriguez. In casa sammarinese, dovrebbe essere della partita il prima base Eugene Helder, ai box da qualche settimana. Presumibilmente ancora out, invece, l’esterno destro Nathanael Batista. In campo, con l’eventuale rientro di Helder in prima, ecco Angulo in seconda, Marlin interbase e Servidei in terza. Esterni Di Fabio, Celli e Pieternella. A ricevere Proctor, designato Diaz. "Dobbiamo giocare con l’atteggiamento giusto, fare la nostra partita – prosegue Bindi –. Con Grosseto, nei tre inning che sono stati giocati sabato, al di là del risultato ho visto una buona presenza e una buona concentrazione nel box. Sappiamo che in questo momento della stagione ogni partita vale tanto". In questo turno si giocano anche Nettuno-Bologna, Macerata-Bbc Grosseto e Bsc Grosset-Parma.

La classifica: Parma 18-4, San Marino 15-7, Macerata e Bologna 12-10, Nettuno 11-11, Bbc Grosseto 8-14, Bsc Grosseto 7-15, Reggio Emilia 5-17.