Baseball serie a. San Marino liquida la Fortitudo e si porta avanti nella serie

SAN MARINO BASEBALL 9 FORTITUDO BOLOGNA 1

BOLOGNA: Marcano (Bacci 0/1) es (1/3), Pereira 3b (0/4), Agretti ed (0/4), Martina ss (1/4), Gamberini (Mezzetti 0/1) r (0/2), Borghi 1b (1/2), Albert dh (0/3), Dobboletta ec (1/3), Vaglio (Bissa 0/1) 2b (0/2).

SAN MARINO: Batista ed (3/4), Marlin ss (2/5), Helder 1b (2/4), Angulo 2b (1/5), Pieternella r (1/4), Diaz es (1/4), Celli ec (0/3), Di Fabio 3b (1/4), Lo. Di Raffaele dh (2/4).

Successione - Bologna: 000 010 000 = 1 bv 4 e 4. San Marino: 002 020 32X = 9 bv 13 e 0. Lanciatori: Blanco (L) rl 6, bvc 9, bb 1, so 5, pgl 4; Cantelli (r) rl 2, bvc 4, bb 2, so 1, pgl 3; Lage (W) rl 5.2, bvc 4, bb 2, so 10, pgl 1; Mendez (S) rl 3.1, bvc 0, bb 0, so 6, pgl 0.

Note: fuoricampo di Helder (2p. al 5°) e Batista (2p. al 7°); doppio di Pieternella.

È una vittoria di fondamentale importanza quella ottenuta dal San Marino Baseball in gara3 di semifinale contro la Fortitudo Bologna. A Serravalle, dove la serie si è spostata dopo l’1-1 del Gianni Falchi, i Titani hanno chiuso sul 9-1 Dopo due inning di studio, è al 3° che San Marino passa e va 2-0. Lo fa con le valide di Batista e Marlin. Lage, autore di una partita straordinaria da 10 strike-out, dopo aver concesso la valida di Dobboletta per il primo punto bolognese, chiude i conti su Vaglio e Marcano. A quel punto San Marino spinge sul gas e vola via. Il 4-1 è tutto nella mazza dell’ex Helder, autore di un fuoricampo da due punti. Il 6-1 al 7° è frutto di un altro fuoricampo da due, di Batista. Poi Pieternella (nella foto) al 7° e ancora Helder all’8° allungano con le valide del 9-1.