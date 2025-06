Baseball serie A. San Marino sfida il Nettuno a Serravalle. È uno scontro diretto per il secondo posto

Siamo a metà del girone di ritorno e il San Marino Baseball accoglie a Serravalle il Nettuno in quello che è diventato, a tutti gli effetti, uno scontro diretto per il secondo posto alle spalle della capolista Parma (17 vinte e 3 perse). I Titani al momento sono secondi da soli (12-7), mentre i laziali sono terzi (11-9) in compagnia di Macerata e Bologna. Si gioca stasera alle 20 e domani alle 18.

"Abbiamo tre squadre molto vicine e ancora qualche scontro diretto a disposizione, a partire da questa settimana con Nettuno – sottolinea il manager sammarinese, Doriano Bindi (foto) –. Scendiamo in campo sempre per vincere e un’eventuale doppietta vorrebbe dire tanto, ma pensiamo a una partita alla volta. Di sicuro adesso comincia un altro campionato. Nettuno è una squadra forte che sta disputando un ottimo campionato. La chiave è restare concentrati dall’inizio alla fine. Bisogna giocare come se fossimo già ai playoff".

Stasera sfida sul monte di lancio tra Lage (6-2, 2.18) e Guzman (1-4, 5.97), domani spazio a Palumbo (3-1, 5.23) contro Benelli (5-1, 1.62).