Baseball serie A. San Marino, coach Bindi si ritira da vincente

Per Doriano Bindi è stato l’ultimo scudetto, a meno di ripensamenti. Il manager sammarinese ha detto stop e si è ritirato ufficialmente. Una decisione maturata nel tempo e che ha trovato concretezza nei giorni immediatamente successivi al trionfo nell’Italian Baseball Series 2025. Il settimo titolo per San Marino, il settimo per Doriano Bindi. "È stata l’ultima vittoria, l’ultimo Scudetto – conferma Bindi –. Lascio il ruolo di manager".

La squadra si ritroverà allo stadio di Serravalle stasera dove, a partire dalle 20, festeggerà assieme ai tifosi con una cena e con musica dal vivo. Dalle 21 anche interventi sul palco per celebrare degnamente la vittoria nella finale con Parma. Tutti sono invitati alla conclusione ufficiale della stagione 2025. "I giocatori in finale non hanno mai mollato e alla fine sono arrivati alla vittoria – prosegue Bindi –. Quando ci ho creduto di più in gara4? Al fuoricampo di Celli. Noi e Parma siamo state le migliori squadre del campionato e alla fine ci siamo affrontate nell’ultimo atto. Non abbiamo sempre giocato un buon baseball, anche per i parecchi errori in difesa, ma la grinta che abbiamo messo ci ha portato a vincere".

Parole dolci anche per l’mvp, Ortwin Pieternella. "Premio meritato, fino a quando si è fatto male è stato il nostro miglior battitore. Lui non è uno che dà il 100%, ma molto di più". Nelle prossime settimane scatterà la caccia al sostituto di Bindi per un ruolo decisamente cruciale nel tentativo di portare la squadra di San Marino al bis tricolore.