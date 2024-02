Baseball serie A. San Marino parla straniero. È Alvarez il nuovo catcher

In attesa di un inizio di preparazione sempre più vicino, il San Marino Baseball comincia a togliere i veli sulla formazione che andrà all’assalto del titolo 2024. L’ultimo arrivo è quello di Luis Alvarez, che sarà il nuovo catcher della squadra nonché il secondo straniero insieme a Quevedo. Alvarez, venezuelano, proprio ieri ha compiuto 34 anni e ha già avuto modo di calcare i diamanti italiani. Il giocatore, cresciuto nell’organizzazione degli Houston Astros per le stagioni in Rookie League, Singolo A e Doppio A, ha debuttato in Italia con Padova nel 2015.

Per lui un 276 di media nel box con 16 punti battuti a casa, poi numeri in decisa crescita nella stagione successiva, sempre con la casacca dei veneti (349 di media battuta). Nel 2017 si trasferisce a Novara (279 con 19 rbi), mentre nel 2019 è al Nettuno City (465 e 15). Nelle ultime stagioni, e anche nelle offseason di quelle giocate in Italia, è stato protagonista nella Lega invernale venezuelana. Dal 2014 al 2016 coi Cardenales de Lara, dal 2017 al 2021 con le Aguilas del Zulia e di lì in avanti con i Navegantes del Magallanes. Nel 2023-2024, infine, ha vestito la maglia delle Tigres de Aragua. Con Quevedo formerà una batteria che può giocare sull’intesa degli anni passati insieme con l’organizzazione degli Astros e a Padova.