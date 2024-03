Baseball serie A. San Marino, parte l’avventura. Ecco Severino, Pomponi e Pascoli

Prime corse a Serravalle e un monte italiano nuovissimo. Il San Marino Baseball ha cominciato ieri ad allenarsi col primo gruppo di giocatori italiani e, in questo contesto, ha anche ufficializzato tre nuovi pitcher Afi. Si tratta di Francesco Pomponi, Brian Severino e Marco Pascoli, coi primi due che hanno già svolto ieri l’allenamento inaugurale diretto da Doriano Bindi e il terzo che arriverà nelle prossime settimane assieme agli altri giocatori.

La squadra del Titano rimescola le carte per un campionato 2024 più competitivo nella prima fase, ma che vede sempre ai nastri di partenza le stesse tre favorite degli ultimi anni: i campioni d’Italia in carica di Bologna, Parma e lo stesso San Marino. Francesco Pomponi, classe 2002, ha già avuto modo di giocare inning di qualità in Serie A con le maglie di Parma, da dove proviene (16.2 inning nel 2023), e Oltretorrente (13 partenze nel 2022). "È un inizio con sensazioni positive – dice lui -. Non vedo l’ora di conoscere tutti gli altri compagni di squadra, creare un bel gruppo e arrivare tutti insieme fino all’obiettivo finale. Voglio dare il mio massimo, lanciare un buon numero di inning e dare tutto il mio apporto al risultato di squadra". Per lui 22 anni da compiere a maggio, così come per Brian Severino, ugualmente nuovo rinforzo del monte Afi.

Anche Severino, così come Pomponi, ha già bagnato il naso in Serie A. Lo ha fatto con le divise di Crocetta (2022) e Codogno (2023), con quest’ultima annata che lo ha visto sul mound per 18 partite (9 da partente). "Ci sono belle sensazioni in questo avvio – dice Severino –. Essere chiamato da una squadra come il San Marino è un traguardo importante, uno di quelli che immagini e sogni fin da bambino. Sono molto contento di essere qua. Mi piace fare squadra e dare una mano dove c’è bisogno. Tutto il mio impegno è in questa direzione, oltre che voler imparare tanto da giocatori con grande esperienza".

Il terzo rinforzo del monte italiano è Marco Pascoli, 29enne proveniente dal Campidonico Grizzlies Torino con cui ha giocato le ultime tre stagioni di Serie A. Per lui un 2023 da 4 partite vinte e 1 persa, mentre nel totale dei tre anni coi Grizzlies ha fatto registrare una media Era di 3.25 con 15 salvezze totali.