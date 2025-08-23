Baseball Serie A - Scattano le semifinali. Hotsand Macerata all’assalto di Parma

Iniziano da Bologna e Macerata le semifinali della Serie A di baseball, al meglio delle cinque partite. Oggi alle 21 e domani alle 20.30 la Hotsand Macerata riceverà sul suo diamante il Parma Clima, le altre gare si giocheranno in Emilia alle 20.30 di giovedì, venerdì e sabato prossimi. Si qualificherà in finale chi vincerà tre gare, nell’altra semifinale si troveranno di fronte Bologna e San Marino. "Noi – dice Andrea Graziani, presidente della Hotsand Macerata – ci presentiamo all’appuntamento in buone condizioni e consapevoli delle nostre potenzialità, siamo fiduciosi anche se gli avversari ci hanno preceduto in classifica. Loro – aggiunge il presidente – sono al nostro livello, magari sono più esperti ma ritengo la serie equilibrata". A questo punto della stagione i particolari faranno la differenza. "Loro partono favoriti avendo chiuso la stagione regolare avanti e avendo vinto lo scudetto lo scorso anno, ma Parma troverà un avversario determinato e deciso che in campionato ha battuto le top della stagione. La differenza sarà data dalla concentrazione, abbiamo visto che siamo stati battuti quando siamo calati sotto quel punto di vista". Sono in previsione cinque gare combattute. "Penso che possa essere una serie equilibrata: sarà importante mantenere alta la concentrazione, evitare errori e sperare che qualche episodio sia dalla nostra parte". La Hotsand ha tagliato un primo traguardo. "Siamo di nuovo in semifinale, ciò conferma di avere raggiunto un determinato livello, ma passo dopo passo cerchiamo di puntare più alto". La passata stagione c’è stata la beffarda sconfitta in semifinale contro Parma e Macerata si presenterà in campo ancora con più motivazioni. "Quest’anno – dice Graziani – con Illuminati come coach abbiamo un qualcosa in più, si tratta di un manager esperto, che conosce bene il campionato e i giocatori". La Hotsand affronta la serie con le convinzioni date dal cammino. "Abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno".