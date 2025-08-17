Baseball serie A, titani a caccia della semifinale. Arriva Grosseto: San Marino vuole chiudere i conti

È il giorno di gara3 e il San Marino Baseball vuole subito chiudere i conti col Bbc Grosseto per qualificarsi alla semifinale. Le due vittorie ottenute in Maremma lanciano i Titani in ampio vantaggio verso un finale di serie da giocarsi tutto a Serravalle: la partita di stasera (ore 20), ed eventualmente quelle di domani e dopodomani, qualora arrivassero dei ko. "Il risultato è il migliore possibile, 2-0, e dunque va bene così – dice Doriano Bindi –. In gara1 i lanciatori sono andati molto bene. In gara2 abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio con Palumbo, ma poi siamo stati bravi a rimanere in partita e recuperare. Ottima la chiusura di Luca Di Raffaele, ha lanciato davvero bene".

Il manager sammarinese non scioglie le riserve sul lanciatore partente di stasera, ma è presumibile che a salire sul monte sarà Jesus Lage, a riposo in gara1 a favore del debutto assoluto di un Paricaguan scintillante. "Sì, la sua è stata un’ottima partita, è stato molto controllato – prosegue Bindi –. Diaz? Ci ha dato una bella mano, bisogna ammetterlo (5/8 con un doppio e due fuoricampo in due partite). A Grosseto siamo stati bravi a resistere in alcune occasioni particolari in cui il Bbc avrebbe potuto produrre un big inning ma non l’ha fatto. Questo ci ha tenuto in partita e ci ha permesso poi di recuperare e vincere gara2. La chiave per gara3 sarà restare sempre concentrati e non lasciare nulla al caso, inning dopo inning". Occhio, nel Bbc, a un Profar autore di un clamoroso 5/5 in gara2. Da tenere sotto osservazione anche Martini (0/5 totale), non ai suoi livelli per il buon lavoro fin qui dei pitcher sammarinesi. Da verificare anche se Carlo Del Santo opterà stasera per lo stesso terzetto della prima partita, Gomez, Laurencio e Peñalver, oppure andrà con una soluzione a sorpresa.