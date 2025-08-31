Baseball serie A. Titani inarrestabili in gara-4. È finale scudetto: settima di fila

SAN MARINO BASEBALL 11FORTITUDO BOLOGNA 6

BOLOGNA: Marcano es (1/5), Pereira (Bissa) 3b (2/4), Agretti ed (0/4), Martina ss (0/3), Gamberini r (1/3), Borghi 1b (0/4), Albert dh (1/3), Dobboletta ec (0/4), Vaglio 2b (2/4).

SAN MARINO: Batista ed (0/3), Marlin ss (3/5), Helder 1b (2/5), Angulo 2b (2/4), Pieternella r (1/4), Diaz es (0/5), Celli ec (3/4), Di Fabio 3b (1/4), Lo. Di Raffaele dh (2/4).

BOLOGNA: 301 010 100 = 6 bv 7 e 1 SAN MARINO: 411 002 21X = 11 bv 14 e 1

LANCIATORI: Andretta (L) rl 1.1, bvc 5, bb 1, so 0, pgl 4; Bassani (r) rl 4.1, bvc 5, bb 2, so 5, pgl 3; Crepaldi (f) rl 2.1, bvc 4, bb 0, so 1, pgl 3; Palumbo (W) rl 5, bvc 6, bb 2, so 7, pgl 4; Lu. Di Raffaele (S) rl 4, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Gamberini (3p. al 1°), Vaglio (1p. al 7°), due Angulo (3p. al 1° e 1p. all’8°), due Lo. Di Raffaele (1p. al 3° e 2p. al 7°), Marlin (1p. al 6°); triplo di Marcano.

Con tutta la potenza dei suoi battitori, autori della bellezza di cinque fuoricampo, e la serata speciale dei gemelli Di Raffaele, San Marino batte 11-6 Bologna in gara4, chiude i conti della semifinale e si potrà giocare lo scudetto a partire dalla prossima settimana.

È la settima finale consecutiva per i Titani, che attendono ora la prossima avversaria da battere per puntare al bersaglio grosso e ricucirsi sul petto il tricolore dopo il ko con Parma nel 2024. Gara da fuochi d’artificio, l’ultima della serie con la Fortitudo. Bologna in vantaggio al 1° inning col fuoricampo di Gamberini e San Marino a superare subito con diverse valide e il fuoricampo di Angulo. É una lunga serie di batti e ribatti con valide a profusione. La partita si spacca definitivamente in due al 7°, quando San Marino va sul 10-6 grazie al secondo fuoricampo di serata di Lorenzo Di Raffaele. La chiusura sul monte è del gemello Luca, che traghetta il match fino alla conclusione con ottimo controllo. È tempo di festa, San Marino in finale.