Baseball serie a. Ultime fatiche stagionali per i Falcons: arriva Poviglio

Le ultime due fatiche della stagione 2025 sono casalinghe. I Torre Pedrera Falcons ospitano oggi Poviglio senza nulla più in palio, come d’altra parte da un paio di mesi a questa parte da quando Paternò si è ritirato e ha occupato l’unica casella destinata alla retrocessione. Si gioca allo stadio dei Pirati alle 10.30 e poi anche alle 14.30, a meno che la prima partita duri oltre le previsioni e renda necessario un leggero posticipo nell’orario della seconda.

Torre prova a chiudere in bellezza contro una squadra che ha bisogno di una vittoria per ottenere la matematica certezza della qualificazione alla Coppa Italia. Nel line-up degli ospiti occhio a Jonathan Castillo (400 di media battuta), Davide Lugli (337) e Alex Giovanardi (316 con 5 fuoricampo). Sul monte di lancio i pitcher più utilizzati durante l’anno dalla formazione reggiana sono stati Federico Dallatana (3 vinte e 6 perse, 5.72 di pgl) e l’esperto cubano Frank Medina (5-4, 2.34).

I Falcons in stagione hanno messo in mostra diversi giovani interessanti e soprattutto sono riusciti a ottenere l’obbiettivo salvezza, probabilissimo anche in presenza di Paternò, con un gruppo tutto italiano e nel segno della linea verde. Oggi, per completare il girone G di Poule salvezza, sono in programma anche le due sfide tra Fiorentina e Oltretorrente, coi toscani alla ricerca della qualificazione in Coppa.

La classifica: Poviglio 12-6, Fiorentina 11-7, New Rimini 12-8, Godo 11-9, Oltretorrente 6-12, Torre Pedrera Falcons 4-14.