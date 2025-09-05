Acquista il giornale
  4. Baseball serie A, vittoria in gara1 con Parma. Finale scudetto,. San Marino parte bene

di LORIANO ZANNONI
5 settembre 2025
SAN MARINO BASEBALL 16 PARMA BASEBALL 6

PARMA: Angioi 2b (0/3), Gonzalez ed (2/5), Geraldo ss (3/5), Concepcion 3b (0/4), Mineo (Monello 1/2) r (0/2), Ascanio 1b (1/4), Astorri dh (1/4), Flisi es (0/3), Battioni ec (1/4).

SAN MARINO: Batista ed (3/5), Marlin ss (1/5), Helder 1b (3/6), Lino r (2/5), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (1/4), Pieternella dh (4/5), Diaz es (2/4), Celli ec (0/2), Di Fabio 3b (1/3).

Successione - Parma: 000 005 100 = 6 bv 9 e 3. San Marino: 0(10)4 001 01X = 16 bv 17 e 1

Lanciatori: Casanova (L) rl 1.1, bvc 6, bb 2, so 1, pgl 8, Niño (r) rl 1, bvc 3, bb 3, so 1, pgl 6; Kourtis (r) rl 2.2, bvc 3, bb 1, so 2, pgl 0; Catellani (f) rl 3, bvc 5, bb 1, so 0, pgl 2; Paricaguan (L) el 5.2, bvc 7, bb 0, so 7, pgl 4; Leal (r) rl 2.1, bvc 2, bb 2, so 0, pgl 1; Mendez (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 8.

Note: fuoricampo di Pieternella (4p. al 3°) e Geraldo (2p. al 6°). Doppi di Geraldo, Monello, Astorii, Marlin, Helder, Lino e Pieternella.

Un incredibile secondo inning da 10 punti mette il turbo al San Marino Baseball e gli permette di dominare gara1 della finale scudetto, l’Italian baseball series. La squadra di Doriano Bindi batte 16-6 Parma ma a strabiliare è soprattutto quella seconda ripresa, anche perché dall’altra parte c’era Erly Casanova, uno dei migliori lanciatori della Serie A. Invece i Titani martellano come se non ci fosse un domani. Angulo apre con un buon contatto su Concepcion, che non difende alla perfezione: singolo e arrivo in prima. La valida di Pieternella, il bunt di Diaz e i quattro ball a Celli riempiono le basi. Poi la valanga: singolo da due punti di Batista per il 3-0, doppio di Marlin per il 5-0, singolo di Helder per il 6-0 e base ball a Lino che segna il momento di cambio del lanciatore. Al posto di Casanova c’è il colombiano Niño, che prima elimina al piatto Angulo ma poi concede la base a Pieternella, colpisce Diaz per il 7-0 automatico, tira quattro ball a Celli per l’8-0 e viene toccato da Di Fabio col singolo del 10-0.

Impressionante, proprio come il grande slam di Pieternella al 3° inning, un fuoricampo da quattro punti che fissa il risultato su un 14-0 da stropicciarsi gli occhi per i Titani. È sostanzialmente già finita, anche se Parma rende meno largo il passivo coi cinque punti del 6° inning e con la segnatura del 7°. Anche San Marino segna altre due volte e il 16-6 conclusivo è lo specchio di una prima partita a senso unico con un Pieternella mvp: 4/5 con due singoli, un doppio, un fuoricampo e 5 punti battuti a casa.

© Riproduzione riservata

