Baseball serie B. La Papalini difende il primato: doppio confronto con P.S.Elpidio

La Papalini Baseball Pesaro che milita in serie B gioca oggi alle 15 e il secondo incontro alle 20, l’ultima giornata casalinga della stagione regolare sul diamante "Norberto Crinelli" delle Cinque Torri. L’avversario di turno è il Porto Sant’Elpidio. Pesaro (foto Jesus Baro) arriva a questa doppia sfida da primatista. Infatti la squadra biancorossa è attualmente prima anche grazie al risultato ottenuto nel week end scorso a San Marino, da dove i marchigiani sono tornati con una sconfitta e una vittoria.

E’ stata infatti una trasferta dai due volti per la Papalini Baseball Pesaro, impegnata lo scorso weekend sul campo del San Marino nel campionato di serie B. Una giornata che ha visto la formazione pesarese alternare una prova opaca a una brillante prestazione di carattere, mantenendo comunque la vetta del girone. Nel primo incontro, la Papalini ha ceduto 5-4 al termine di una gara complicata, in cui il nervosismo e diversi errori difensivi hanno compromesso il risultato. Una sconfitta amara, arrivata nonostante la qualità del roster, che non è riuscito a esprimersi al meglio nei momenti decisivi del match. Ma è stata immediata la risposta della squadra biancorossa nel secondo confronto, vinto con autorità per 6-16. Una prestazione convincente, segnata dall’orgoglio e dalla voglia di riscatto. Sugli scudi un superlativo Jesus Baro, autore di un grande slam (fuoricampo a basi piene) spettacolare che ha spianato la strada al successo pesarese, confermandosi uno dei protagonisti assoluti del campionato.

b.t.