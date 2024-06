Baseball. Si è da poco conclusa la stagione del ‘batti e cresci’. Gran finale a Firenze sul campo di via del Mezzetta

Si è da poco conclusa la stagione del ‘batti e cresci’, l’attività di minibaseball del Comitato Regionale Toscano della Fibs, alla quale ha partecipato l’Estra Siena Baseball Softball Club con un numero cospicuo di ragazzi, tra i più alti della regione. L’evento si è svolto a Firenze, al campo di softball di via del Mezzetta (Firenze Sud). I giovanissimi atleti del baseball toscano si sono riuniti in squadre miste e si sono divertiti, sposando appieno la funzione ludica di queste occasioni di raduno. I piccoli bianconeri sono stati accompagnati dal tecnico venezuelano Pastor José Alvarado Perez. Il piacere di stare insieme per giocare ha coinvolto non solo i bambini, ma ha trascinato anche i genitori in una partecipazione all’allegria e al sorriso. I corsi del minibaseball, riservati ai bambini dai 5 agli 8 anni di età, riprenderanno a settembre, il mercoledì, dalle 16,45 alle 17.45 e il sabato mattina, dalle 11 alle 12, al campo da baseball e negli impianti sportivi del Petriccio. Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo [email protected] o telefonare alla segreteria, allo 0577.1517045. E’ possibile utilizzare gli stessi contatti anche per l’edizione 2024 di EduCamp, l’ormai noto campus a marchio Coni organizzato dall’Estra Siena Baseball Softball Club, soggetto gestore per il Comune di Siena, riservato a bambini/e, ragazzi/e, dai 6 ai 14 anni. Le attività proposte si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata, dalle 8 alle 17,30, dal lunedì al venerdì, senza alcuna interruzione, da questa settimana e fino al prossimo 19 luglio, negli impianti sportivi del parco Ragazzi di Sarajevo, in strada del Petriccio e Belriguardo. Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.sienabaseballclub.it nell’apposita sezione ‘EduCamp Coni’.