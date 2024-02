Baseball. Siena Bsc, ecco le avversarie di stagione. Brutto infortunio per il bianconero Osti

La Commissione Organizzazione Gare della Fibs ha reso note le prossime avversarie del Siena Bsc. Nella stagione 2024, la formazione guidata da Alvarado Perez è stata inserita nel girone J della serie nazionale, insieme a Sestese di Sesto Fiorentino, Cosmos San Casciano Val di Pesa, Franchigia Firenze e la novità Monteriggioni. I senesi dovranno, poi, affrontare un intergirone, in cui incroceranno le altre formazioni toscane della serie C, inserite in un girone K estremamente competitivo, che vede ai nastri di partenza il Massa, le Nuove Pantere Lucca, i retrocessi Boars Grosseto (che hanno fatto un accordo con il Bsc Grosseto di serie A per schierare giocatori under 21) e le due toscane che hanno vinto la serie C nel 2023, mancando poi la promozione in serie B, Livorno e Phoenix Grosseto. Nei prossimi giorni la Fibs renderà noti i calendari. La serie C dovrebbe iniziare il prossimo 6 aprile, con la regular season che terminerà entro la fine di luglio. A settembre, invece, i play off. Brutte notizie, intanto dall’infermeria: il lanciatore partente bianconero Dario Osti (nella foto) si è infortunato (sospetta lesione al legamento crociato anteriore). Sarà la risonanza magnetica a evidenziare l’entità del danno. Passando agli under 12, i giovani bianconeri saranno nuovamente impegnati con la Tuscany Indoor League: alle 12,20 a Lucca, affronteranno il Padule Sesto Fiorentino e, alle 14,40 l’Antella. Domenica prossima, 18 febbraio, i riflettori saranno invece puntati sugli Under 9, per il Memorial Andrea Bologna, a Montefiascone (Viterbo). Una nutrita rappresentanza dei più piccoli del Siena Bsc, alla quale si aggregheranno i bambini dei Red Foxes Roma, giocherà insieme alle due squadre locali.