Baseball. Siena si prepara. Il 30 marzo via al campionato

E’ iniziata ufficialmente la stagione sportiva del Siena Bsc: la squadra, sabato scorso, si è ritrovata, nel bellissimo impianto di Arezzo, per iniziare il percorso di avvicinamento al campionato 2025 al via il 30 marzo. Il tecnico Francesco Carta ha chiesto sacrificio e massima disponibilità ai propri giocatori. "Sono rimasto piacevolmente colpito e molto soddisfatto dell’approccio dell’intera squadra. I ragazzi hanno lavorato molto bene" ha detto. E’ intanto uscita la bozza del calendario 2025 (modificabile fino al 30 marzo). I senesi sono inseriti nel girone H, con Cosmos San Casciano Val di Pesa, Chianti, Livorno, Nuove Pantere Lucca, Monteriggioni, Perugia e Padule Sestese. La formazione di Sesto giocherà in anticipo contro il Siena, proprio il 30 marzo: la gara si sarebbe dovuta svolgere il giorno della tratta del Palio di luglio. Esigenza che è stata riconosciuta anche al Monteriggioni, che anticiperà alla stessa data la quarta giornata di ritorno, a Perugia. Il calendario dei bianconeri (le gare inizieranno tutte alle 15): 6 aprile Siena-Monteriggioni (ritorno 8 giugno); 13 aprile Siena-Chianti (ritorno 15 giugno); 27 aprile Siena-Cosmos (ritorno 22 giugno); 4 maggio Sestese-Siena; 11 maggio Nuove Pantere Lucca-Siena (ritorno 6 luglio); 18 maggio Livorno-Siena (ritorno 1 maggio); 25 maggio Perugia-Siena (ritorno 20 luglio). Passando al minibaseball, domenica scorsa alcuni piccoli bianconeri, insieme ad altri bambini del Viterbo, del Bsc Grosseto, del San Giacomo Nettuno e dei Roma Brewers, hanno formato la selezione ‘All Stars’ per la terza edizione indoor del Memorial Andrea Bologna, a Montefiascone. Presente il presidente della Federazione, Marco Mazzieri. Gli Under 12 si sono ritrovati a Castiglione della Pescaia, alla Francisco Cervelli Academy, per un allenamento con gli Etruscan Fighters: il loro campionato inizierà il week-end del 15-16 marzo.