Baseball, stasera per la Fortitudo gara 3 di semifinale playoff con San Marino. Betto: "Siamo pronti». L’Unipol a Serravalle per l’impresa

La Fortitudo prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Dopo aver impattato 1-1 la serie con San Marino, l’Unipol di Fabio Betto è attesa stasera alle 20 da gara 3 di semifinale playoff. Sul diamante di Serravalle, Lorenzo Dobboletta e compagni cercano di ribaltare un pronostico che li vede in svantaggio di fronte alla corazzata sammarinese. Sarà una Fortitudo tutta cuore quella che scenderà in campo, come conferma anche il manager biancoblù. "Non ci sono grossi cambiamenti in vista di queste partite – sottolinea Betto – Abbiamo usato questi giorni per recuperare qualche acciacco e qualche tossina da sovrautilizzo che ci stiamo portando dietro da tutto il campionato. I ragazzi sono pronti a stringere i denti e a dare il massimo per le sfide contro il San Marino".

Il lanciatore partente di gara 3 di stasera sarà Blanco, dopo con Bermudez, lasciato a riposo dopo la buona prova di gara 1 e l’attacco influenzale che lo ha colpito nei giorni scorsi. Domani sempre alle 20 è in programma gara 4 riservata ai lanciatori italiani, con Bassani partente, mentre eventuale gara 5 (stesso orario) è prevista per sabato, sempre sul diamante di San Marino.

Nell’altra semifinale invece Parma, avanti 2-0 nella serie con Macerata, ha l’occasione di chiudere già questa sera, al Cavalli davanti al proprio pubblico, conquistandosi subito l’accesso alle Italian Baseball Series.