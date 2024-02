Baseball. Tuscany Indoor League. Siena U12 in campo a Sesto

Domenica scorsa, a Sesto Fiorentino, si sono svolte le finali della Tuscany Indoor League Baseball, categoria Under 12, evento che ha segnato la conclusione di un progetto pilota avviato lo scorso anno. Diverse le squadre provenienti da tutta la Toscana che vi hanno preso parte e che si sono sfidate in un appassionante torneo indoor durante i mesi invernali. Le finali si sono tenute in un clima di grande entusiasmo, con le varie compagini che hanno dato il massimo per conquistare il titolo finale di campione. I bianconeri del Siena Bsc si sono classificati al sesto posto, dopo aver perso una tiratissima finale per la conquista della quinta posizione in classifica per 3-2 contro l’Antella. A vincere la Tuscany Indoor League è stato il Drk Capannori Baseball. Al campionato invernale, organizzato dalla delegazione toscana della Fibs hanno preso parte le squadre di Antella, Lancers Lasta a Signa, Siena, Fiorentina, Monteriggioni, Padule Sesto, Livorno e Drk Capannori. della Tuscany Indoor League Baseball Under 12 dimostra il grande interesse che c’è intorno a questo sport in Toscana, soprattutto tra i più giovani. Il progetto pilota ha avuto un esito positivo e ha permesso di far crescere il movimento del baseball indoor nella regione": questo è quanto ha scritto il Comitato regionale della Federazione italiana baseball e softball sul proprio profilo social, che ha poi voluto rimarcare: "Il successo della Tuscany Indoor League Baseball Under 12 ha aperto la strada a future edizioni dello stesso torneo. L’obiettivo è quello di far crescere il nostro sport e di coinvolgere sempre più squadre provenienti da tutta la Toscana".