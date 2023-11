Baseball Under 18: successo per 6-0 contro Macerata, Bicchiarelli e Micheli in Nazionale. Papalini vince la Coppa Marche

I ragazzi della Under 18 della Papalini Baseball Pesaro si impongono su Macerata con un netto 6-0 e si aggiudicano la Coppa Regione Marche 2023. Sempre Pesaro-Macerata è anche la gara di finale del Primo Torneo Senior Lega Autunnale dell’Adriatico. "Questi successi e il voler giocare fino ad ottobre inoltrato fanno sicuramente bene al Baseball pesarese e a tutto il movimento in generale", dice il presidente Cristiano Crinelli. Due ragazzi del Baseball Pesaro sono stati convocati in Nazionale: Enrico Bicchiarelli in Under 18, per un Torneo Internazionale di preparazione al Campionato Europeo di categoria in Germania a luglio 2024, e Alessandro Micheli in Senior di Baseball a 5 al prossimo Europeo in Lituania a novembre. Il 2024 è già alle porte: "E ne vedremo delle belle – continua il presidente Crinelli – campo nuovo, tribune e servizi ristrutturati e, finalmente, impianto di illuminazione funzionante per vivere una nuova stagione di sport e divertimento senza limiti di sorta".

b.t.