Baseball. Ventura migliore in campo in attesa della Hall of Fame

Divisione della Posta, con boccata di ossigeno per i ragazzi di Pisano. Grande carattere in gara uno sotto 8 a 0, è uscito Paganelli, non bastano 5 punti sul finale, pitcher Aldegheri per vincere ha superato ben 124 lanci. Gara due ha visto come attore protagonista Cipriano Ventura (foto). Aggregato alla squadra per fare spogliatoio, è tornato da leader grande pitcher vincente. Dopo la festa ’fine attivita’ sabato 23, con ritiro maglia numero 14, col tributo del baseball modenese, ha indossato la vecchia casacca gialloblu di 1000 battaglie, per la causa del suo per sempre Modena. A disposizione del team di Pisano, da vincente, Cipriano di fatto ha con 60 primavere, fermato il tempo in attesa della meritata Hall of Fame.

VERONA: 8 – MODENA: 5VERONA. Lanciatori: Aldegheri (Vincente rl.7, 124 lanci) Zoccatelli.MODENA: Martinez, Vasquez, Guevara, Russo (Galli), Pompilio, Angelotti (Franceschini), Moronta, Lambertini, Cirilli. Lanc: Infante (Perdente), Martinelli, Campanella, Dall’ Olio. Punti: VR 001 700 000 p.8, bv.5. MO 000 000 203 pu.5, bv.10. GARA UNO - Sfida sul monte tra Infante, non al top, in in tre riprese incassa 3 valide, 6 punti da un attacco Verona al top, i pitcher Martinelli, Campanella Dall’ Olio consentono tardi 5 punti, finale gara 5 a 8.

VERONA: 3 – MODENA: 11VERONA. Lanciatori: Perdomo, Padovani (Perdente), Guerra. MODENA: Martinez, Vasquez, Guevara, Russo, Pompilio, Angelotti, (Galli), Infante (Franceschini), Scerrato, Cirilli. Lanc: Escudero, Ventura (Vincente), Dall’ Olio. Punti: VR 000 002 001 pu.3, bv.5 – MO 000 200 063 pu.11, bv.12.

GARA DUE – Sfida Perdomo contro Escudero, a lui il merito di tenere aperto il match fino alla 5° ripresa. Entra a sorpresa Ventura salvatore della patria, incassa subito 2 punti da brivido sul 2 a 2, cresce alla distanza come un diesel, la svolta all’ ottavo, dopo aver eliminato tutti gli attacchi locali, la grande fuga gialloblu, che voltano pagina, le continue valide cambiano la gara con 6 punti (in grande luce Guevara nel week end 5 valide con 9 punti battuti a casa) fanno la differenza, Ventura continua lo show, senza calare, scende dal monte stremato per Dall’ Olio, finale 3 a 11.

Giorgio Antonelli