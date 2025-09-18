Baseball. Vittoria di squadra per gli estensi su Badia

Con l’autunno alle porte, i campionati di baseball entrano nel vivo dei playoff: non fa eccezione l’Eastern Baseball League a cui partecipa il Ferrara Baseball, che si trova al termine della stagione regolare al penultimo posto. I nostri hanno quindi affrontato sabato scorso il team dei Drunkballs di Badia Polesine, per aggiudicarsi un posto in semifinale contro i quasi imbattuti Wizards di Villafranca, saldamente in testa alla classifica. Dall’altra parte del tabellone, i Faenza-Godo Vikings affronteranno l’Elite Rovigo per accedere direttamente alla finale.

Ma veniamo ora alla cronaca della gara disputatasi sabato 13 settembre tra Drunkballs e Ferrara Baseball. Le due squadre si sono già incontrate due volte in campionato: a maggio è stato il Ferrara a spuntarla, mentre nella seconda partita di luglio i Drunkballs ne sono usciti vittoriosi. In entrambi i casi i punteggi sono stati estremamente risicati: questo match è molto atteso da entrambe le squadre e vale quindi come uno spareggio rispetto a quanto visto in campionato. Sul diamante di Marrara, nel pomeriggio viene dato il play ball intorno alle 17. Negli inning centrali i Drunkballs sono molto agguerriti e pian piano riescono ad annullare il vantaggio estense iniziale (5-7), con il punteggio che si porta sul 7-7. Si entra quindi nella parte alta del 6° inning, con i Drunkballs che riescono a portare a casa ben 3 RBI, grazie anche a giocate strategiche (batti e corri). Nell’ultimo inning i ferraresi mantengono la concentrazione e riescono con decisione a difendere il risicato vantaggio, chiudendo la partita per 10-11. Per gli estensi una menzione speciale va al terza base Luis Morel, autore di una bella battuta tripla in campo opposto, ed all’esterno centro Tommaso Viaro, superlativo nelle prese al volo anche più difficili e non routinarie. Il catcher estense al termine del match commenta: "Oggi abbiamo fatto vedere il meglio di cui siamo capaci, giocando forse la partita più bella dell’anno, senza mollare mai; farei fatica a dover scegliere un Mvp, tra qualcuno dei nostri: è una vittoria assolutamente di squadra".