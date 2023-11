La Bnv Juve Pontedera si aggiudica la vittoria del nono turno di campionato superando di misura la Sinergy San Giovanni Valdarno. Si tratta del quarto successo di Lemmi e compagni che siglano un importante successo sul tutt’altro che agevole parquet degli aretini. Il tabellone finale segna 80-82 (25-14, 39-37, 53-56). Sulla carta era un match abbordabile per il team di Parcesepe, attuale secondo posto contro l’ultimo occupato dagli avversari che invece si dimostrano coriacei fin dai primi scambi.

Per tutti i primi dieci minuti di gioco, le posizioni di classifica sembrano invertite: la squadra aretina assesta un parziale tale da chiudere immediatamente sul +11 (25-14) con i pontederesi che rimangono spiazzati da questo avvio deciso degli avversari. Il tempo però di rifletterci nel mini intervallo che separa il secondo periodo dal primo, che subito la Bnv scende sul parquet con un altro spirito e con la giusta mentalità offensiva (14-23) che annulla sul nascere le prove di fuga del Synergy: all’intervallo lungo capitan Doveri e compagni riducono il gap di ritardo a soli due punti (39-37). Alla ripresa del gioco, permane l’equilibrio anche se dopo il giro di boa il team di coach Parcesepe riesce a mettere il naso avanti nel punteggio (53-56). L’ultima frazione di gioco è un condensato di equilibrio (80-80): a cinque secondi dalla fine il giovane esterno pontederese Under 19 Lemmi recupera il pallone vagante e realizza il canestro decisivo che vale la vittoria. Per lui 16 punti totali. Grande prestazione del compagno Maltomini, autore di una sontuosa e maiuscola prova soprattutto in fase realizzativa, top scorer del match con ben 22 punti.

Stefania Ramerini