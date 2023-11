Basket A2 donne: sangiovannesi in casa del Carugate. La Galli a caccia del blitz. Nasraoui e compagne vogliono la settima vittoria

SAN GIOVANNI

"A Carugate siamo pronti a farci valere. Del resto tutte le sfide sono sempre difficili – sostiene coach José Ignacio Fernandez Garcia – La Galli ha lavora sodo, e noto i progressi". Ancora Garcia: "Abbiamo vinto sei gare su sette. Se ci esprimiamo come nelle precedenti partite, ce la faremo". Siamo all’ottava giornata, inizio gara alle 20,30. Nel corso della settimana José ha fatto lavorare le ragazze su schemi e metodi diversi, per dare alla squadra, in questa delicata partita maggiori possibilità di sorprendere l’avversario. In particolare ha insistito sul settore difesa con la Bocola, Nasraoui e Lazzaro. Ma si fa tanto affidamento sul tiro a canestro della funambolica Nasraouii.

GALLI: Nasraoui, Reggiani, Rossini, Bocola, De Cassan.

CARUGATE: Usuelli, Cassani, Fabbricini, Nespoli Caccialanza. Arbitri: L. Rubera e M. Migliaccio.

Gigr